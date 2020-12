Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz fordert einen flexibleren und nachhaltigeren Rettungsschirm für die Kliniken. Das teilt der gemeinnützige Dachverband der Krankenhausträger im Land mit. Der finanzielle Rettungsschirm für die Krankenhäuser müsse an die aktuelle Situation angepasst werden – denn viele elektive, also nicht lebensnotwendige Behandlungen fielen derzeit weg. Damit gerieten die Häuser in eine finanzielle Schieflage. Da davon auszugehen sei, dass es auch im kommenden Jahr noch Einschränkungen geben wird, fordert die Gesellschaft auch einen nachhaltigen Krankenhaus-Rettungsschirm im kommenden Jahr, der auch die wirtschaftlichen Belange kleinerer Krankenhäuser berücksichtigt. Zudem bereitet dem Verband die Belastung der Mitarbeiter Sorge.

Auch Klinikum Landau-SÜW betroffen

Dem schließen sich der Landrat des Kreises Südliche Weinstraße Dietmar Seefeldt und Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch (beide CDU) an. „Mit dem Verzicht auf planbare und elektive Eingriffe brechen den Kliniken dringend benötigte Einnahmen weg. Fehlende Erlöse stellen die Krankenhäuser vor erheblich finanzielle Schwierigkeiten, sie müssen dringend unterstützt werden. Die Kliniken sind das Herzstück der Pandemie und sie stoßen an ihre Grenzen. Sie leisten seit dem Frühjahr Enormes“, sagen Seefeldt und Hirsch laut einer Pressemitteilung der Kommunen. Auch der Geschäftsführer des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße, Guido Gehendges, wies auf die fehlenden Einnahmen wegen des Ausfalls vieler Behandlungen bereits vor rund zwei Wochen deutlich hin.