Die Landauer Krankenhäuser reagieren weiterhin auf die Coronasituation. Mittels strenger Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen soll ein neuerliches Besuchsverbot vermieden werden. „Seit dem 1. Juli bis heute haben wir 82 Mitarbeiter und 52 Patienten, die an SARS-CoV-2 erkrankt sind. Die genannte Zahl der Patienten beinhaltet alle Stationen im Vinzentius-Krankenhaus inklusive Kinderklinik, Intensiv- und Isolier-Station. Ad hoc würde ich sagen, dass die Situation bei den Patienten ,entspannter’ ist als unter den Mitarbeitern“, sagt Ilona Fleischer-Klisch, Geschäftsführerin des Vinzentius-Krankenhauses Landau. Im gesamten Haus sei wieder die FFP2-Maskenpflicht eingeführt worden und das Krankenhaus bittet die Besucher, sich testen zu lassen, bevor sie zu ihren Angehörigen gehen. Damit solle auch ein erneutes Besuchsverbot vermeiden werden.

Und wie ist die aktuelle Corona-Situation im Klinikum Landau-Südliche Weinstraße? Martina Weiß, Referentin der Geschäftsführung, teilt mit, dass die Versorgungslage im Klinikum aktuell stabil sei. Dies auch, weil weiterhin an strengen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen festgehalten werde. So gebe es unter anderem ein aufwendiges, einrichtungsbezogenes Testkonzept, wonach alle Patienten, Mitarbeiter und externen Dienstleister mehrfach in der Woche getestet werden. Aktuell werden im Klinikum neun Coronapatienten behandelt. Davon werde ein Patient intensivmedizinisch versorgt. In den vergangenen Wochen seien im Schnitt zwölf Coronapatienten versorgt worden. Weiß erklärt: „Wie bekannt, gibt es auch immer wieder Patienten, die eigentlich wegen einer anderen Erkrankung im Krankenhaus aufgenommen werden und bei denen dann bei uns im Klinikum Landau-Südliche Weinstraße bei der Routine-Aufnahmetestung eine Coronainfektion nachgewiesen wird.“ Aktuell sei am Standort Landau eine Normalstation geschlossen.