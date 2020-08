Bei einem Verkehrsunfall im Bereich Essingen hat sich eine Motorradfahrerin am Samstagmittag schwere Verletzungen zugezogen. Laut Polizei befuhr die Kradfahrerin gegen 12.30 Uhr die Landstraße 542 aus Fahrtrichtung Essinger Kreisel kommend in Richtung Dreihof. Zeitgleich fuhr ein Autofahrer auf einem Wirtschaftsweg rechts neben der L 542. Anschließend wollte er mit seinem Wagen auf die Landstraße auffahren, dabei übersah er die von links herannahende Kradfahrerin. Der Autofahrer missachtete deren Vorfahrt, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall wurde die Kradfahrerin schwer, aber wie sich später herausstellte nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. An beiden beteiligten Fahrzeugen zusammen entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro.