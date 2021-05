Zwei Jugendliche wurden bei einem Unfall am späten Sonntagabend in Albersweiler verletzt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 16-jähriger Landauer mit seinem Leichtkraftrad in Albersweiler die Weinstraße in Fahrtrichtung Siebeldingen, als ein gegen 23.35 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer in Höhe der Hausnummer 145 in einer Rechtskurve auf der Gegenfahrbahn auf das Krad zufuhr. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden schwarzen Pkw aus dem Zulassungsbezirk SÜW zu verhindern, wich der 16-Jährige nach rechts aus, streifte den erhöhten Bordstein und stürzte mit seinem 17-Jährigen Sozius. Dabei erlitten beide Jugendlichen Schürfwunden und Prellungen. Der Unfallverursacher fuhr weiter. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf zirka 500 Euro. Hinweise, insbesondre auf den schwarzen Pkw, nimmt die Polizei Landau, Telefon 06341/287-0 oder E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de, entgegen.