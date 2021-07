Ein 59-jähriger Krad-Fahrer wurde am Samstag bei einem Unfall leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 82 Jahre alte Autofahrerin gegen 15 Uhr die Landstraße 494 in Fahrtrichtung Völkersweiler. Hierbei kam ihr der Krad-Fahrer entgegen. Die Autofahrerin streifte ihn. Der 59-Jährige konnte einen Sturz vermeiden, zog sich jedoch leichte Verletzungen am linken Arm zu. Er wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert, wo er später jedoch wieder entlassen werden konnte. An seinem Fahrzeug entstand laut Polizei ein Schaden von rund 300 Euro, am Auto der Verursacherin von rund 1000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06343 93340.