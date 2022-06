„Mir schebbern die Löffel noch.“ Florian Schmadel zeigt sich am Morgen nach den heftigen Gewittern in der Nacht noch immer beeindruckt von der Naturgewalt. Der Fotograf aus Arzheim war noch wach, als es am späten Sonntagabend zu donnern begann. Er schnappte sich seine Kamera und macht sich auf zur Kapelle auf der Kleinen Kalmit. Als der Regen heftiger wurde, suchte er Schutz in einer Betonhütte oberhalb der Straße zwischen Arzheim und Wollmesheim. Und da gelang ihm kurz vor Mitternacht das spektakuläre Foto des doppelten Blitzeinschlags. Im Hintergrund ist die Wollmesheimer Höhe zu sehen. Es seien sehr viele Blitze unterwegs gewesen, erzählt er. „Das wollte ich mir nicht entgehen lassen.“ Die Donner waren zum Teil ohrenbetäubend. Angst? „Nein“, meint Schmadel. „Respekt, ja.“

Zwischenhoch

Laut Christian Müller, Geschäftsführer von Klima-Palatina in Maikammer, waren die Gewitter mit regional unterschiedlich starken Regenfällen die stärksten Unwetter in diesem Jahr. Auffällig sei die relativ lange Zuggeschwindigkeit von Südwesten nach Nordosten gewesen. Während auf der Kalmit 18 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen wurden, waren es in Maikammer 32 Liter, in Bad Bergzabern 33, in Rülzheim 45 und in Kandel 57 Liter. Für den Dienstag und Mittwoch sagt der Wetterexperte für die Südpfalz angenehm sommerlich-warme 26 bis 27 Grad vorher. Am Donnerstag werde es jedoch bei 31 bis 33 Grad erneut schwül-heiß, und am Abend und in der Nacht zu Freitag herrsche dann wieder Unwettergefahr für die Südpfälzer.