Ach ja, die Kirche. Gerade keine gute Zeit für die Vertreter Roms in Landau. Stichworte: Kardinal Wetter, Streit mit dem Beigeordneten – möge bald wieder Ruhe einkehren. Aber zu Lukas Hartmann: Ist Ihnen aufgefallen, wie der Grüne sich mit allen und jedem anlegt? Autofahrer sowieso, dazu kommen die Hausbesitzer wegen der Wohnraumschutzsatzung (welch Wortungetüm), teilweise die Einzelhändler, die Pflegedienste, die CDU, die SPD, die Liste ließe sich fortsetzen. Wir Südpfälzer gelten eigentlich als offenes, lockeres und freundliches Völkchen. Aber nicht immer. Ich erinnere mich noch gut: Ein Redakteur in der Vorderpfalz hat mal nach einem meiner Wutausbrüche nüchtern festgestellt, dass alle Südpfälzer Kollegen auf Krawall gebürstet seien. Ja, wir sind auch ein Völkchen, das jederzeit in der Lage ist, alleine in einem Zimmer einen Streit vom Zaun zu brechen. Das ist unsere dunkle Seite. Insofern hat sich der passenderweise in Hassloch aufgewachsene Hartmann doch gut angepasst.