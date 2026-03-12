Mit steigenden Temperaturen und vermehrten Niederschlägen beginnt im Bereich der Totenkopfstraße in St. Martin die jährliche Amphibienwanderung: Kröten machen sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern und müssen dabei Straßen überqueren. Besonderen Schutz erfuhren die Tiere am Mittwochabend durch eine zufällig vorbeikommende Streife (unser Bild). Die Polizei Edenkoben ruft Verkehrsteilnehmer zu erhöhter Vorsicht auf – vor allem in den Abend- und Nachtstunden, in denen die Wanderung überwiegend stattfindet. Für Autofahrer besteht die Gefahr, dass sie die Tiere oder ehrenamtlichen Helfer, die sie sicher über die Straßen bringen, zu spät bemerken, daher sollten sie besonders aufmerksam sein und Rücksicht nehmen.