[Aktualisiert: 15.15 Uhr, Gleichbehandlung von Busnutzern?]Auch in diesem Jahr kann an den Adventssamstagen kostenfrei auf dem Alten Meßplatz in Landau geparkt werden. Darauf macht die Stadtverwaltung jetzt aufmerksam. Oberbürgermeister Thomas Hirsch bezeichnete dies als kleinen Beitrag dazu, die Innenstadt attraktiv zu halten. Er hoffe, dass auch dadurch viele Kunden ihre Weihnachtsgeschenke in der Innenstadt kaufen. Nach Angaben von Verkehrsdezernent Lukas Hartmann stehen auf dem Platz knapp 700 innenstadtnahe Parkplätze zur Verfügung. Hartmann: „Wir leben in einer ländlichen Region, in der viele Menschen auf ein Auto angewiesen sind. Daher tun wir im Moment zwar viel, um das Radfahren und das Zu-Fuß-Gehen in unserer Stadt sicherer, attraktiver und komfortabler zu machen, schaffen aber auch mehr Parkmöglichkeiten für Autos entlang der gut anfahrbaren großen Ringstraßen und auf den zentralen Parkplätzen.“ Nach Hartmanns Angaben sind alleine auf dem Alten Meßplatz durch den Abriss der Süwega-Halle und den Wegfall des alten Radwegs knapp 100 neue Parkplätze entstanden.

Bürgermeister Maximilian Ingenthron hat am Freitag angeregt, für nächstes Jahr auch über eine Gleichstellung für Nutzer des Öffentlichen Nahverkehrs nachzudenken. Möglicherweise könne man auf bestimmten Busrouten an den Adventssamstagen eine kostenlose Nutzung ermöglichen.