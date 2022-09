Am Donnerstag veranstaltet die Volkshochschule Annweiler von 16 bis 18 Uhr einen kostenfreien E-Bike-/Pedelec-Kurs, der sich an Senioren richtet, die sich mehr Sicherheit im Umgang mit ihrem elektrisch angetriebenen Fahrrad wünschen. Ein Sicherheitsberater der Polizei unterweist die Kursteilnehmer hinsichtlich Technik und Verkehrsregeln. Anschließend werden die vermittelten Aspekte praktisch umgesetzt. Ein E-Bike oder Pedelec sowie ein Fahrradhelm müssen mitgebracht werden. Treffpunkt ist der Pausenhof der Grundschule Annweiler in der Schulstraße 9. Es gibt noch freie Plätze. Anmeldung bei Silke Fath, Telefon 06346 301218, E-Mail vhs@annweiler.rlp.de, oder Seniorenbeauftragter Günter Magin, Telefon 0160 835 2919, E-Mail seniorenbeauftragter@annweiler.rlp.de.