Damit coronageplagte Schüler Stoff nachholen und Wissenslücken schließen können, gibt es, ähnlich wie in den Sommerferien, von Montag, 12. Oktober, bis Freitag, 23. Oktober, eine Herbstschule in Landau. Nach Angaben der Stadt wird es ein pädagogisches Angebot für alle Schüler der ersten bis achten Klassen geben. An jeweils drei Stunden pro Tag können die Kinder das nachholen oder üben, was beim Lernen in der Corona-Zeit zu kurz gekommen ist. Anmeldungen sind bis zum 2. Oktober möglich.

Die Kinder und Jugendlichen könnten weitgehend selbstbestimmt und mit auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenen Hilfen arbeiten, verspricht Schuldezernent Maximilian Ingenthron. Das sei schon das große Plus in der Sommerschule gewesen. „Gerade Kinder aus sozial benachteiligten Familien oder Familien mit geringen Deutschkenntnissen können hier in einer sehr positiv geprägten Atmosphäre Lerninhalte üben“, so der Bürgermeister. Besondere Schwerpunkte werden bei Mathematik und Deutsch gesetzt. Grundschüler treffen sich in der Grundschule Thomas-Nast in der Albrecht-Dürer-Straße 3, die Fünft- bis Achtklässer in der Integrierten Gesamtschule in der Schneiderstraße 69. Kinder können das Angebot auf jeden Fall für eine Woche nutzen, bei Bedarf und entsprechenden Kapazitäten sind auch beide Wochen möglich.

Anmeldungen nimmt das Schulamt bis Freitag, 2. Oktober, per E-Mail an herbstschule2020@landau.de oder per Post an Stadtverwaltung Landau, Amt für Schulen, Kultur und Sport, Maximilianstraße 7, 76829 Landau entgegen. Das Anmeldeformular ist online auf www.landau.de/schulanmeldungen zu finden.