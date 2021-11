Corona-Tests sind wieder kostenlos – es wird also wohl auch wieder mehr Personal gebraucht. Um den zu erwartenden Ansturm bewältigen zu können, suchen die DLRG Landau und die Stadtverwaltung zusätzliche Helfer für die Teststation in der Festhalle. „Medizinische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich“, sagt Landaus DLRG-Vorsitzender Simon Nichterlein einer Mitteilung der Stadt zufolge. Die Freiwilligen werden im Vorfeld geschult. Die Helfer sollten motiviert sein und mit einem Computer umgehen können. Zudem erhalten die Ehrenamtler eine Aufwandsentschädigung von 6,50 Euro pro Stunde.

Wer helfen will, kann sich auf der Webseite der Stadt Landau unter www.landau.de/landauhilft registrieren sowie sich bei Fragen an die städtische Ehrenamtsbeauftragte Angelika Kemmler per E-Mail an angelika.kemmler@landau.de wenden.

Das Testzentrum ist montags bis freitags von 17 bis 19 Uhr sowie an den Wochenenden von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Testangebote im Stadtgebiet sind auf der Internetseite www.landau.de/corona aufgelistet.