Ab sofort stellen die IHK-Dienstleistungszentren in Landau und Pirmasens kostenlos Corona-Selbsttests für Mitgliedsunternehmen zur Verfügung, die Mitarbeiter aus Frankreich beschäftigen. Die Unternehmen können die Tests täglich zwischen 12 und 14 Uhr in den beiden Dienstleistungszentren der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz in Landau und Pirmasens abholen. Die Abholer müssen lediglich den eigenen Namen und den des Unternehmens angeben, die Anzahl der Päckchen vermerken und unterschreiben. Pro Mitarbeiter, der aus Frankreich kommt, kann ein Päckchen mit 20 Selbsttests abgeholt werden. An beiden Standorten stehen jeweils 27.000 Tests bereit. Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz hat die Tests geliefert.