Gleich zwei Ladendiebe sind am Samstag, 22. Oktober, in Landau erwischt worden. Nach Mitteilung der Polizei war gegen 17 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Ostbahnstraße eine 14-Jährige aufgefallen, die Kosmetikartikel im Wert von 13 Euro entwendet hatte. Das Mädchen wurde nach Aufnahme seiner Personalien an seine Erziehungsberechtigte überstellt. Gegen 18.45 Uhr stecke ein 30-jähriger Beschuldigter in einem Elektronikfachmarkt einen MP3-Player im Wert von 75 Euro ein. Auch seine Personalien wurden festgestellt.