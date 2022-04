Der auch aus dem Fernsehen bekannte Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte kommt nach Landau: Am Dienstag, 3. Mai, referiert er zum Thema „Gewissheitsschwund – die Provokation der Freiheit und das Amt des Bundespräsidenten“. Die Veranstaltung ist von 14 bis 16 Uhr im Audimax, Raum EI 005, auf dem Campus Landau. Sie ist die Fortsetzung der bereits 2014 etablierten Lecture Series von Professorin Manuela Glaab, Leiterin der Abteilung Politikwissenschaft sowie der Arbeitseinheit „Politisches System der Bundesrepublik Deutschland“ der Universität Koblenz-Landau. Alle Interessierten sind eingeladen.

Korte, Jahrgang 1958, ist seit 2003 Professor an der Universität Duisburg-Essen und seit 2006 Direktor an der NRW School of Governance. Seit rund 20 Jahren begleitet er als Parteien- und Wahlforscher alle Wahlsendungen des ZDF. Seine 2019 erschienene Monografie „Gesichter der Macht: Über die Gestaltungspotenziale der Bundespräsidenten. Ein Essay“ (Campus Verlag, 388 Seiten) fand viel Beachtung.