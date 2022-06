Einen Sachschaden am Kopfsteinpflaster haben Unbekannte in der Ludwig-Kröber-Straße in Kapellen-Drusweiler angerichtet. Laut Polizei wurde das Pflaster durch eine ölige Flüssigkeit dunkel eingefärbt. Selbst mit einem Hochdruckreiniger ließ es sich nicht entfernen. Der Schaden wird auf Hunderte Euro geschätzt. Hinweise unter Telefon 06343 93340.