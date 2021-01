Die Koordinierungsstelle für einen Transport zum Impfzentrum in Wörth hat ihre Arbeit aufgenommen. Senioren ohne Fahrmöglichkeiten können sich ab sofort an diese wenden. Der Kreis SÜW und die Stadt Landau suchen weitere Unterstützer. Mittlerweile sind auch 16 Taxi-Unternehmen mit an Bord.

Die Kreis- und Stadtverwaltung koordinieren die ehrenamtliche Nachbarschafthilfe für Ü80-Senioren, die einen Termin im Impfzentrum Wörth vereinbart haben, aber kein Auto zur Verfügung haben. Privatleute und Initiativen, die sich vorstellen können, Fahrten zu übernehmen, werden gebeten, sich bei der Koordinierungsstelle zu melden. Viele Helfer haben bereits zugesagt. Zudem haben Stadt und Kreis bei regionalen Taxi-Unternehmen angefragt, ob diese bereit sind, Fahrten zum – günstigeren – Tarif von Krankenfahrten zu machen. 16 Betriebe sind dabei. Eine Auflistung gibt es auf der Stadt- und Kreis-Homepage.

