Die Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße sowie die Stadt Landau wollen dem bereits bestehenden und weiter drohenden Ärztemangel entgegentreten. Sie richten dazu eine gemeinsame Koordinierungsstelle ein. Diese soll unter anderem die Gründung einer Ärztegesellschaft unterstützen, gezieltes Marketing betreiben und ein regionales Gesundheitsnetzwerk aufbauen. Unter anderem soll untersucht werden, wie attraktiv die Region für junge und für bereits niedergelassene Ärztinnen und Ärzte ist, wie viel noch investiert werden muss und mit welchem Aufwand eine Praxis realisiert werden kann. Um solche Themen kümmert sich in der Region bereits das Ärztenetzwerk Südpfalz-Docs.

„Wir möchten im Rahmen dessen, was wir als Verwaltungen dürfen, gemeinsam die Ärzteversorgung in der Südpfalz verbessern. Wir sehen gute Chancen darin, wenn wir dabei südpfalzweit handeln“, berichten die Landräte Fritz Brechtel und Dietmar Seefeldt sowie Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Ziel müsse es sein, Ärztinnen und Ärzte nicht nur zu gewinnen, sondern auch in der Südpfalz zu halten.

Region hofft auf EU-Mittel

Das Thema soll in den nächsten Kreistags- und Stadtratssitzungen behandelt werden. Für die nächsten zwei Jahre wird mit Projektkosten von etwa 120.000 Euro gerechnet. Die Verwaltungen hoffen aber auf bis zu 75 Prozent Fördermittel aus den Leader-Programmen.

Die Verwaltungschefs bezeichnen die ärztliche, insbesondere die hausärztliche, Versorgung als eine der wesentlichsten Grundvoraussetzungen der Daseinsvorsorge. Das habe sich in der Corona-Pandemie sehr deutlich gezeigt. Doch in vielen Gemeinden der Region herrsche bereits erheblicher Haus- und Fachärzteärztemangel und eine hohe Arbeitsbelastung bei den Medizinern.

Für eine Koordinierungsstelle hat sich auch Professorin Christiane Saure vom Zentrum für Gesundheit und Recht der Frankfurt University of Applied Sciences in einer fachlichen Stellungnahme ausgesprochen.