Das Ensemble „Nostalgie in Blech“ spielt am Sonntag in der Konzertmuschel im Landauer Goethepark. Es steckt mehr dahinter als das traditionelle „Uffdada“.

Neben traditionellen Stücken wartet das Ensemble „Nostalgie in Blech“ auch mit bekannten Melodien und Schlagern aus den 1950er, 60er, 70er und 80er Jahren auf. Die elf Musiker aus Landau, Mörzheim, Karlsruhe, Kandel, Offenbach und Scheibenhardt zeigen, dass Blasmusik auch mal etwas mehr sein kann, als die traditionellen Klänge, die man zum Großteil aus bayerisch-österreichischen Landen kennt.

„Nostalgie in Blech“ liebt es seiner Leidenschaft für Musik nachzugehen. An verschiedenen Orten in Offenbach, Landau und Umgebung spielen sie zur Freude der Menschen aus der Region. Die Gruppe besteht aus Herren im Alter von 60 bis 87 Jahren, mit vielfältigen beruflichen Hintergründen, wie Arzt, Buchdrucker, Maler oder Kfz-Mechaniker. Wenn bei Auftritten in der Vergangenheit beispielsweise ein Evergreen wie „Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein“, zum Besten gegeben wurde, kamen echte Urlaubsgefühle auf. Dies dürfte auch am Sonntag wieder der Fall sein.

Die Musiker moderieren die Veranstaltung

Wie Gerhard Kneifeld aus Offenbach, Mitinitiator der vor gut 15 Jahren gegründeten Musikgruppe mitteilt, umfasst das Konzert auch diesmal Oldies, Evergreens und arteigene Blasmusik. Die Veranstaltung wird von den Musikern selbst moderiert. Zuletzt spielten die Bläser ein Konzert für die Senioren der Verbandsgemeinde Offenbach, auch traten sie unlängst im Altenheim Pro Seniore in Landau auf. Selbst in Corona-Zeiten ließen sich die Männer nicht unterkriegen. Da in dieser Zeit das Üben im geschlossenen Raum nicht möglich war, kamen sie auf eine pfiffige Idee.

Die „Rentnerband“ war dann mit einem portablem Proberaum, sprich einem geräumigen Zelt, an markanten Punkten in Offenbach und Umgebung unterwegs, um den Menschen ihre Musik nahe zu bringen. Einer der „Einsatzorte“ war die Parkanlage am Markt in Offenbach. Zwei Stunden lang wurde den dort wohnenden, meist älteren Menschen die von den Balkonen aus zuhörten, ein Abend mit viel nostalgischer Musik gewidmet. „Es gelingt uns immer wieder die Leute zu begeistern und für etwas Freude zu sorgen. Gerade die ruhigere Art von Musik, welche wir präsentieren, kommt bei den Menschen des etwas gehobenen Alters gut an“, sagt Gerhard Kneifeld.

Gemeinschaft wichtig

„Es ist schön im Alter noch so ein Hobby pflegen zu können. Allerdings ist das fortgeschrittene Alter leider auch Grund dafür, dass in unseren Reihen immer mal wieder krankheitsbedingte Ausfälle zu beklagen sind“, so Kneifeld. Deshalb gilt für die Männer die Devise: „Wenn Opa oder Oma zu Hause genervt sind und ein Blasmusikinstrument beherrschen, dann sind sie in der Gemeinschaft herzlich willkommen und finden bei uns bestimmt Freude und Erfüllung.“ Auch wenn keine Konzerte anstehen, trifft man sich, dann meist in kleinerer Besetzung, einfach aus Spaß an der Freude, um den Blechinstrumenten ihre Töne zu entlocken. So wurde an der St. Anna-Kapelle bei Burrweiler gespielt, um dort, in der fast mystischen Umgebung des Wallfahrtsortes, den herrlichen Blick auf die Rheinebene, zu genießen.

Info

Veranstaltungsort: Konzertmuschel im Goethepark, Zweibrücker Straße, Landau. Beginn: 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden zugunsten der Musiker sind willkommen. Der Pfadfinderstamm „Ciconia“ aus Landau bewirtet mit Getränken. Die Veranstaltung findet nur bei guter Witterung statt.