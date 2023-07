Mit neun Konzerten in diesem Sommer will der Förderverein Katharinenkapelle seine Kassen füllen, um endlich die Innensanierung der historischen Katharinenkapelle im Zentrum finanzieren zu können.

Das Programm ist ein Strauß musikalischer Leckerbissen von klassischer Musik über Chansons und Blues bis hin zu mundartlichen Liedern und einem Mitsingabend. Der musikalische Reigen beginnt mit einem musikalisch-literarischen Soiree mit dem Terzett Fare del bene. Elke Jäger singt am zweiten Abend Chansons – frech und besinnlich. Zum 150. Geburtstag von Max Reger spielt Johannes Sebastian Sommer drei Suiten für Violoncello. Bei Maximilians Mangold Gitarrenkonzert trifft Klassik auf Tango.

Immer donnerstags

Am fünften Abend wird es mit Bluesette groovig jazzig, während Peter Straß am sechsten Abend zu einem Liederreigen „Unter das Dach der Weide“ einlädt. Die WegGefährten laden dann zu einem Mitsingerlebnis ein. Am achten Abend präsentiert das Duo Sonsuave die schönsten und besten Stücke seines mittlerweile zehnjährigen Wirkens von der Renaissance bis zum Pop. Das Trio Stracciatella präsentiert am neunten Abend seine Lieblingsstücke von Mozart bis Simon und Garfunkel.

Die Konzertreihe beginnt am Donnerstag, 20. Juli. Sie endet am Donnerstag, 14. September. Alle Konzerte beginnen donnerstags um 19.30 Uhr in der Katharinenkapelle. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Künstler und Förderverein Katharinenkapelle teilen sich die Spenden des jeweiligen Abends.

Info

www.katharinenkapelle.de