Am Donnerstag, 9. Juni, ab 17 Uhr gibt es beim Haus Südstern in der Weißenburger Straße 30 Landau ein Open-Air-Konzert der lateinamerikanischen Band Grupo Sal und Informationen zur Gefährdung des Amazonas-Regenwaldes. Mitveranstalter sind die Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Südpfälzer Verein Tom (Verein für Toleranz und Menschlichkeit). Zahlreiche Landauer Organisationen planen, mit einem Infostand vor Ort zu sein. Hintergrund der Veranstaltung mit dem Titel „Die Welt im Zenit“ ist der bisher erfolgreiche Kampf der indigenen Gemeinschaft Sarayaku gegen die Erdölförderung in ihrem Lebensraum im ecuadorianischen Regenwald. Sie werden vertreten durch Patricia Gualinga, die nach Angaben der Veranstalter „bedeutende indigene Anführerin Lateinamerikas und eine der zehn wichtigsten Umweltaktivistinnen weltweit“. Gualinga wird live zugeschaltet. Die Lateinamerika-Wissenschaftlerin Laura Rupp übersetzt und ergänzt die Ausführungen mit ihrem Fachwissen. Gualingas Erzählungen und Berichte sollen sich mit der Musik von Grupo Sal zu einer Collage zusammenfügen.