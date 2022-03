Um „starke Frauen“ geht es beim Dialog-Konzert, das Pfarrerin Heike Messerschmidt, Dekanin Angelika Keller und Stiftskantorin Anna Linß am Sonntag, 13. März, 18 Uhr, in der Landauer Stiftskirche gestalten – als Nachklang zum Weltfrauentag, am 8. März. Frauen in der Bibel: Das sind zum Beispiel Eva, Lydia oder auch Mirjam. Ihnen und weiteren weiblichen Persönlichkeiten werden Messerschmidt und Keller in Dialogen Wort und Stimme geben. Eingebettet sind die Szenen in Orgelwerke von Komponistinnen wie Cécile Chaminade oder Clara Schumann. Eintritt frei.