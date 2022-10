Am 11. November beginnt die Start-Up-Reihe im Gewölbekeller der projektierten Stiftsbrauerei mit einem Abend zur Ernährung der Zukunft – und einem Kulinarium regionaler Köstlichkeiten.

Nachdem der für Oktober geplante Start des monatlichen Pop-Up-Zyklus krankheitsbedingt ausfallen musste, soll es nun mit „Meet & Eat“ am Freitag, 11. November, 19 Uhr, in der zukünftigen Stiftsbrauerei Landau richtig zur Sache gehen. Einladende in den noch in der Renovierungsphase befindlichen Gewölbekeller hinter der Stiftskirche sind an diesem Abend die Aktivisten des kürzlich unter dem Dach der Bürgerstiftung Pfalz gegründeten Ernährungsrats für die Region Landau, Südliche Weinstraße und Germersheim.

Freuen dürfen sich Gäste auf ein vegetarisch-veganes Buffet mit Bio-Weinen. Dabei soll das ernste Thema Ernährungswende in Zeiten des Klimawandels unterhaltsam und informativ zugleich unter die Leute kommen.

Unverkrampfter Austausch

Wie können wir Ernährung auch in Krisenzeiten sichern? Wie sind Lebensmittel klimafreundlich in der eigenen Region zu produzieren? Wie kann – falls unvermeidlich – der Import von Lebensmitteln fair und nachhaltig gestaltet werden? Zu diesen und weiteren spannenden Fragen sind Ideen gesucht, braucht es den Austausch. Mit dem Ernährungsrat, der neben etlichen Ehrenamtlern auch Vertreter aus Landwirtschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunen einbezieht, sollen Konzepte und Standards entwickelt werden, die zukunftsfähig sind.

Ein Abend wie dieser solle das existenzielle Thema Ernährung, begleitet von kulinarischem Genuss, motivierend und unverkrampft ins Nachdenken von Menschen „einpflanzen“, so Eva Ahrens, die sich bei der Bürgerstiftung Pfalz um Kommunikationsaufgaben kümmert. „Vor allem soll die Veranstaltung der Vernetzung, dem gedanklichen Austausch von Menschen dienen.“ Denn das Thema sei mittlerweile für viele zur Herzenssache geworden, und gemeinsam ziehe man bekanntlich effektiver an einem Strang. Auch wenn das Anliegen Generationen übergreifend ist, blicke man hier besonders auf die engagierte Jugend.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei, für den Genuss von Speisen und Getränken wird ein jeweils individueller Obolus entrichtet.

Info

Anmeldungen sind möglich per Mail an stiftsbrauerei@stiftsgut-keysermuehle.de sowie unter Telefon 06349 9939-30.