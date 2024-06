Wie kann der Weg Landaus zu einer treibhausgasneutralen Wärmeversorgung bis zum Jahr 2045 aussehen? Gemeinsam mit dem Fachbüro ebök aus Tübingen und mit Energie Südwest erarbeitet die Stadtverwaltung ein Konzept für eine Kommunale Wärmeplanung.

Der Fahrplan soll Klarheit über Wärmebedarfe, potenzielle Energiequellen und Wärmenetze in Landau liefern. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist ein Wärmeplan nicht rechtsverbindlich, sondern ein strategisches Planungsinstrument der Stadt, um die Energieversorgung in Landau treibhausgasneutral zu gestalten. Kern der Wärmeplanung ist die Ausweisung von Fernwärmenetzgebieten und von Gebieten mit dezentraler Wärmeversorgung.

Wieder Baustellen

Die Stadt hat bei mehreren Gelegenheit klargestellt, dass es keinen Anschlusszwang geben soll. Denn wegen des hohen Aufwandes werden wohl auch nicht alle Straßenzüge in der Stadt mit Leitungen ertüchtigt. Oberbürgermeister Dominik Geißler unterstreicht jetzt, die Frage, ob ein bestimmtes Heizsystem genutzt werden soll, könne erst zu einem späteren Zeitpunkt diskutiert werden.

Der Leitungsausbau wird eine besondere Herausforderung werden, denn er bedeutet Baustelle auf Baustelle. Jede Straße, die Anschlüsse bieten soll, muss aufgerissen und mit neuen Leitungen ausgestattet werden. Doch dazu gibt es noch keine konkreten Planung.

Zwischenschritt geschafft

Die Stadtverwaltung unterstreicht, dass die Bürger am Ende des Planungsprozesses dann deutlich mehr Klarheit über die künftigen Möglichkeiten ihrer Wärmeversorgung haben werden. Hauseigentümer können besser planen, welche Investitionen in die Energieversorgung zu welchem Zeitpunkt für sie am sinnvollsten sind, da unter anderem klar sein wird, ob und wann ihr Eigentum oder Mietshaus an ein Fernwärmenetz angeschlossen werden kann.

Ein wichtiger Zwischenschritt dahin sei nun geschafft, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Der Stadtrat hat das Zielszenario der zentralen Wärmeversorgung – also Fernwärme durch Geothermie – gebilligt und zur Entwicklung von Umsetzungsmaßnahmen freigegeben. Die vorausgegangene Potenzialanalyse hatte ergeben, dass die durch Tiefengeothermie gewonnen Wärme in Landau ausreichen wird, um alle Wärmebedarfe der Stadt und der Stadtdörfer zu decken.

Das Landauer Zielszenario kann sich im Projektverlauf oder auch später bei der Fortschreibung des Wärmeplans ändern. Nach der Sommerpause werden die Ergebnisse erneut in den politischen Gremien vorgestellt. Voraussichtlich im Oktober soll der Wärmeplan dann für vier Wochen offengelegt werden, eine öffentliche Vorstellung der Planung ist in Vorbereitung.

Info

Alle Ergebnisse sind online auf dem Beteiligungsportal „MitredeninLD“ zu finden: www.mitredeninld.de.