Ein 39-jähriger Audi-Fahrer hat sich am Freitag, den 17. März, mit seinem Auto überschlagen und verletzt. Wie die Polizei berichtet, befuhr der Mann gegen 23.30 Uhr die B38 von Landau aus kommend in Richtung Billigheim-Ingenheim. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, dort überschlug sich das Auto. Der Audi-Fahrer wurde durch den Unfall verletzt, Lebensgefahr bestand nicht. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro. Da die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen hatten, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Außerdem musste er seinen Führerschein abgeben. Der Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B38 gesperrt.