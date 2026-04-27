Kurz vor dem Ende des Sonntagsfahrverbots hat die Polizei zwei Lkw-Fahrern die Weiterfahrt untersagt. An zwei Tank- und Rastanlagen an der A65 bei Edesheim wurden insgesamt 40 Fahrer kontrolliert. Die Beamten der Polizeiinspektion Edenkoben führten die Abfahrtskontrollen kurz vor 22 Uhr durch. Kontrolliert wurde auf den Tank- und Rastanlagen Pfälzer Weinstraße Ost und West. Dabei fielen zwei Fahrer auf: ein Mann aus Dortmund sowie ein Lkw-Fahrer aus dem benachbarten Ausland. Beide standen unter Alkoholeinfluss, berichtet die Polizei. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel und die Ladepapiere sicher. Am Montag konnten die Betroffenen Unterlagen und Schlüssel nach Erreichen der vollständigen Nüchternheit bei der Polizeidienststelle wieder in Empfang nehmen.