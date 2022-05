Eine ganze Menge Raser sind der Polizei am Dienstag bei einer Geschwindigkeitskontrolle ins Netz gegangen. Laut Polizei wurden in der Staatsstraße zwischen 10.35 und 11.40 Uhr 17 Autos angehalten, weil sie die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten haben. Der „Spitzenreiter“ wurde mit 56 km/h gemessen. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro und einen Punkt in Flensburg. Eine weitere Geschwindigkeitsmessung in der Jahnstraße ergab keine Verstöße. In diesem Bereich erfolgen in der nächsten Zeit weitere Kontrollen.