Bei zwei Geschwindigkeitsmessungen auf der L509 hat die Polizei im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landau zahlreiche Verstöße festgestellt. Beanstandet wurden insgesamt 46 Verkehrsteilnehmer.

Die erste Standkontrolle fand in Ilbesheim statt. Bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde wurden innerhalb einer Stunde 16 Verkehrsteilnehmer beanstandet. Der höchste gemessene Wert lag bei 74 Kilometern pro Stunde. Dafür drohen ein Bußgeld von 115 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei, teilt die Polizei mit.

Bei einer weiteren Standkontrolle in Höhe Landau-Wollmesheim wurden in 1,5 Stunden 30 Fahrzeugführer beanstandet. Erlaubt waren dort 70 Kilometern pro Stunde. Ein Verkehrsteilnehmer wurde mit 107 Kilometern pro Stunde gemessen. Für ihn stehen laut Polizei ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro sowie zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei im Raum.