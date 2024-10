Bei zwei jeweils einstündigen Kontrollen in Landau und Herxheim am Dienstag hat die Polizei 13 Autofahrer dabei erwischt, wie sie während der Fahrt ihre Mobiltelefone benutzten. Auf diese wird laut Polizei nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen. Einer der Autofahrer in Landau hatte zudem keine Fahrerlaubnis. Einer in Herxheim setzte sich unter Alkohol und Drogeneinwirkung ans Steuer. Beide müssen sich in einem Strafverfahren verantworten. Weitere zwei Autofahrer wurden gebührenpflichtig verwarnt, weil sie den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Zudem wurden zwei Kontrollaufforderungen wegen nicht mitgeführter Papiere oder Fahrzeugmängeln ausgestellt, so die Polizei.