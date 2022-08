Das Landauer Ordnungsamt hat bei den Fahrradkontrollen in den vergangenen Wochen gleich mehrere Verstöße festgestellt. Das teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Unter anderem wurden je vier Radfahrer erwischt, die gegen die Einbahnstraße in der Kramstraße oder gegen die Fahrtrichtung auf der Queichheimer Brücke gefahren sind. Dazu kommt eine Person, die auf dem Gehweg und entgegen der Fahrtrichtung auf der Horstbrücke gefahren ist. Ein Verfahren gegen einen Radfahrer, der mit dem Handy in der Hand Schlangenlinien und über eine rote Ampel fuhr, wurde an die Polizei abgegeben. Bei den täglichen Kontrollen in der Fußgängerzone, die Ende Juli von der Stadtverwaltung angekündigt worden sind, wurden bisher rund 30 Verstöße festgestellt. In ein paar Fällen, vor allem bei Uneinsichtigkeit, wurde ein Verwarngeld in Höhe von 20 oder 25 Euro verhängt.