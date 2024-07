Den richtigen Riecher bewiesen Polizisten am frühen Sonntagmorgen gegen 3.05 Uhr, als sie einen Verkehrsteilnehmer in der Weißquartierstraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 33-jährige Fahrer äußerte daraufhin ungefragt, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen – was sich im weiteren Verlauf der Kontrolle nur als Spitze des Eisbergs herausstellte. Er stand laut Polizei unter Einfluss von Amphetamin und im Wagen wurden weitere Betäubungsmittel aufgefunden. Auch stellte die Polizei fest, dass die angebrachten Kennzeichenschilder manipuliert waren. Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug bereits am 16. Juli stillgelegt wurde und somit nicht mehr für eine Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt.