Die Polizei hat bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Dienstagabend in der Staatsstraße in Edesheim zwölf Autofahrer sanktioniert. Sie hatten sich nicht an die vorgeschriebene Tempo-30-Regelung gehalten. Der Schnellste rauschte mit rund 60 Stundenkilometern durch den Ort. Er muss mit einem Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Und: 13 Autofahrer müssen noch mal ihren Wagen kontrollieren lassen, da ihre Fahrzeuge technische Mängel aufzeigten.