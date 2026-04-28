Eine 25-jährige Autofahrerin ist am Montag gegen 18 Uhr in der Landauer Helmbachstraße von der Polizei kontrolliert worden. Dabei zeigte sie laut Polizei Auffallerscheinungen. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht: Er reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die 25-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.