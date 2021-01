Landau. Das städtische Ordnungsamt hat am Dienstag die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung kontrolliert und dabei 15 Verstöße festgestellt.

Wie die Verwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, wurde unter anderem auch die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske überprüft. Am Vormittag waren die Mitarbeiter unter anderem auf dem Wochenmarkt unterwegs und haben eine Person mit einer „falschen“ Maske angetroffen. Am Nachmittag wurde vorwiegend in Geschäften und am Hauptbahnhof kontrolliert. Zweimal wurde gegen die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr verstoßen, elf Menschen trugen in Geschäften keine medizinischen Masken und auf einem Parkplatz haben sich elf Jugendliche unter 14 Jahren versammelt. Auch am Donnerstag wird wieder geprüft – es ist Maskenkontrolltag.

