Zwei Umzüge, unterschiedliche Namen und wechselnde Strukturen. In seinem 50-jährigen Bestehen hat sich an der Konrad-Adenauer-Realschule plus einiges getan. Im Fokus lag dabei immer, die Schüler gut auf das Berufsleben vorzubereiten. Zur viertägigen Feier-Woche hofft die Schule auf zahlreiche Ehemalige.

Seit 50 Jahren gibt es die Konrad-Adenauer-Realschule plus (Kars) unter verschiedenen Namen in Landau. In der Zeit hat sich einiges geändert. Die letzte Strukturänderung vor zehn Jahren,