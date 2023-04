Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Nachsitzen hat sich gelohnt. Verkehrsdezernent Lukas Hartmann konnte am Mittwoch seinen Plan für die Eichbornstraße durchbringen. Das viele Lob für ihn und sein Team ging in der Diskussion allerdings fast unter. Eine Gegenpartei wurde in die Mangel genommen.

Geschafft. Verkehrsdezernent Lukas Hartmann war sichtlich erleichtert, als seine erneut überarbeiteten Pläne, die Eichbornstraße verkehrssicherer zu machen, Zustimmung im Mobilitätsausschuss