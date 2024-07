Der langjährige Geschäftsführer des städtischen Krankenhauses, später Klinikum Landau-Südliche Weinstraße, Reiner Klein, ist am Sonntag gestorben. Er wurde 77 Jahre alt. Auch im Tennisclub Süd-West Landau war Klein ein Großer. 28 Jahre lang, mit einer Unterbrechung, führte er den TC, den er 1981 auf der Wollmesheimer Höhe mitgegründet hatte. Weil er beruflich so beansprucht war, gab er 1997 den Posten ab, ließ sich im Ruhestand dann 2009 noch einmal weichklopfen und blieb bis 2021.

Klein hatte seine Ausbildung zum Beamten bei der Stadt Landau 1965 begonnen. Ab 1984 war er Verwaltungsdirektor des Städtischen Krankenhauses, von 1994 bis 2023 dann Geschäftsführer und ab 2004 drei Jahre bis zu seinem Ruhestand an der Spitze des Klinikums. Hans-Dieter Schlimmer, zur damaligen Zeit Bürgermeister in Landau, und die ehemalige SÜW-Landrätin Theresia Riedmaier wussten Klein bei den Verhandlungen zur Fusion der drei Krankenhäuser Landau, Annweiler und Bad Bergzabern als versierten Gesprächspartner an ihrer Seite. Schlimmer sagte am Mittwoch, er habe Klein als sehr kompetent und verlässlich geschätzt. Er habe immer die Zukunft im Auge gehabt. Riedmaier sagte, Klein habe ganz große Verdienste bei diesem großen und wichtigen Projekt der Gesundheitsfürsorge in der Region gehabt.

Die Beisetzung ist im engsten Familienkreis.