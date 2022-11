Im Landauer Rathaus sind Satellitenkommunikationsanlagen installiert worden, um im Katastrophenfall die Übertragung von Sprache und kleinen Datenmengen zwischen deutschen, französischen und schweizerischen Krisenstäben zu ermöglichen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind die Anlagen jetzt betriebsbereit. Die Südpfalzmetropole sei Teil eines grenzüberschreitenden Projekts der Europäischen Union, das die Kommunikation im Krisenfall sicherstellen soll. „Bei Naturkatastrophen, bei Bränden oder bei verschiedenen Krisenszenarien, die jetzt angesichts der unsicheren Gesamtlage im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und der Energiekrise eintreten können, müssen die Menschen im betroffenen Gebiet schnell informiert werden“, wird Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) in der Mitteilung zitiert. „Aber auch der Sicherstellung der Kommunikation verschiedener Krisenstäbe kommt in bestimmten Katastrophenfällen eine große Bedeutung zu – und das auch über Länder- und Bundesgrenzen hinweg. Dazu sind die Kommunen in der Oberrheinregion mittels Satellitenkommunikationsanlagen jetzt noch besser miteinander vernetzt und können sich im Fall der Fälle gegenseitig unterstützen und zur Seite stehen.“