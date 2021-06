Das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße leidet auch finanziell unter der Corona-Pandemie. Stadt und Kreis haben nun die Bürgschaft für das Hospital verlängert. Die Verwaltungschefs weisen auf eine Benachteiligung hin.

Früh in der Pandemiezeit hat das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße auf Einnahmeausfälle im Zuge der Corona-Pandemie hingewiesen. Kapazitäten mussten für Covid-Patienten frei gehalten werden, dazu wurden elektive, also medizinisch nicht dringend notwendige, Operationen aufzuschieben. Die Stadt Landau und der Kreis Südliche Weinstraße haben bereits im Frühjahr 2020 eine Ausfallbürgschaft von bis zu drei Millionen Euro übernommen, diese wird wohl bis Ende 20200 verlängert. Im Bedarfsfall würden Stadt und Kreis für je 1,5 Millionen Euro bürgen. Der Hauptausschuss der Stadt Landau signalisierte Zustimmung, es ist wahrscheinlich, dass der Stadtrat diesem Votum in der kommenden Woche folgen wird. Der Kreistag der Südlichen Weinstraße hat bereits einstimmig zugestimmt.

Aber: Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch und SÜW-Landrat Dietmar Seefeldt sehen das Klinikum als benachteiligt an. Dem Klinikum seien rund drei Millionen Euro durch die vom Bund geregelten Ausgleichszahlungen für freie Betten entgangen. Die Verwaltungschefs hoffen auf eine Härtefall-Lösung. „Mit Blick auf die Ausgleichszahlungen für freie Betten im Vergleich zum Jahr 2019 wurden wir als kommunales Verbundkrankenhaus mit den drei Standorten Annweiler, Bad Bergzabern und Landau im Vergleich zu anderen Krankenhäusern deutlich schlechter gestellt“, so Hirsch und Seefeldt. Grund dafür sei, dass die durchschnittliche Verweildauer der Patientinnen und Patienten im Jahr 2019 maßgeblich in die Bemessungsgrundlage eingeflossen sei.

Bürgschaft noch nicht in Anspruch genommen

„Da unsere Verweildauer durch die Versorgungsschwerpunkte Geriatrie und Konservative Orthopädie im Marktvergleich deutlich höher ist, wird die Bemessungsgrundlage für Ausgleichszahlungen niedriger. So ist unser Verbundkrankenhaus bei den Ausgleichszahlungen pro freiem Bett von 560 Euro auf 360 Euro abgerutscht. Das habe man per Brief auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Landesgesundheitsminister Clemens Hoch mitgeteilt.

Da im Klinikum aber auch die teuren Bereiche OP, Intensivmedizin sowie eine zentrale Notaufnahme vorgehalten würden, habe man in Landau und SÜW dennoch die Kosten eines normalen Akutkrankenhauses zu stemmen, teilen die Kommunen weiter mit. „Durch das Ausbleiben der erwarteten Ausgleichszahlungen ist eine deutliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation unseres Klinikums eingetreten, die wir als kommunale Gesellschafter auffangen müssen“, so Hirsch und Seefeldt. Die spezielle Struktur des Verbundkrankenhauses Landau/Südliche Weinstraße müsse daher dringend durch die Anwendung einer Härtefall-Regelung berücksichtigt werden.

Kann zu Engpässen kommen

Immerhin: Das Klinikum habe die Bürgschaft bisher noch nicht in Anspruch nehmen müssen. Sie wurde zur Absicherung eines möglichen Darlehens gegeben. Es gehe darum, die Liquidität zu sichern. Denn gerade mit Blick auf die besonderen Belastungen durch die Corona-Pandemie wie etwa Mehrausgaben für Hygienemaßnahmen, Vorhalten von Bettenkapazitäten und reduzierte Patientenbehandlungszahlen könne es zu Engpässen kommen.

„Unser Klinikum hat in der Pandemie bisher ganz besondere Arbeit geleistet und Verantwortung für die ganze Region übernommen“, werben Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch und SÜW-Landrat Dietmar Seefeldt (beide CDU). „Da ist es für uns unabdingbar, dass wir an der Seite unseres kommunalen Krankenhauses stehen.“ Die Gesundheit der Bürger stehe an oberster Stelle.