Der Sport- und Mehrgenerationenpark in Arzheim ist am Freitag von Landes-Innenminister Michael Ebling eröffnet worden. Insgesamt seien rund 155.000 Euro in das neue Freizeitgelände gesteckt worden, sagt der Sozialdemokrat. „Die größte Gabe, die die Menschen besitzen, ist, zusammen etwas zu tun.“ Der Platz besitzt ein Volleyballfeld, auf dem donnerstagabends Jugendliche und Erwachsene spielen dürfen. Auch einen Basketball- und Fußballcourt sowie eine Boulebahn und Raum zur Entspannung gibt es. Das Gelände steht für alle frei zur Verfügung.

Am selben Tag wird auch ein weiteres Projekt aus der „Kommune der Zukunft“ eingeweiht – eines für Ruhe. „Das neue Refugium Queichwiesen sei „eine Herzenssache für alle Queichheimer“, sagt Ortsvorsteher Jürgen Doll (CDU). In dem Naherholungsgebiet entstand ein Parcours mit barrierefreien Sportgeräten. Doch auch während des Rundgangs kann man es sich auf Hängematten und Ruhebänken in der Natur bequem machen. Laut Dorfentwicklungsplaner Jochen Blecher wurden hier circa 180.000 Euro investiert, um das Gelände aufzuwerten. Man sei zuversichtlich, sagt Doll, auch noch einen Bolzplatz für die Jugend erbauen zu können.