Auf einem Teilstück der Landauer Hindenburgstraße könnte vielleicht doch künftig Tempo 30 gelten. Das sagte Mobilitätsdezernent Lukas Hartmann am Dienstag im Stadtrat. Die Verwaltung prüfe dies derzeit, im Mai solle dies im Mobilitätsausschuss der Stadt vorgestellt werden.

Die SPD hatte zum wiederholten Male Tempo 30 in der Hindenburgstraße beantragt. Die lange gerade Straße begünstige Rasen, gerade im südlichen Teil zwischen Zooeingang und Max-Slevogt-Gymnasium sei dies gefährlich, hat SPD-Stadträtin Lisa Rocker immer wieder betont. Alternative Vorschläge der SPD, wie die Einrichtung einer Tempo-30-Zone in der Straße, eine weitere Querungshilfe im Norden, Rechts-vor-Links-Kreuzungen oder ein Mini-Kreisel an der Kreuzung zur Zeppelinstraße seien hingegen aus verschiedenen Gründen nicht umsetzbar, sagte Hartmann.