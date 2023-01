Die Ortsgemeinde Gleisweiler will ihren Bürgern eine Ortsapp anbieten. Dafür hatte sie David Weis von der Firma Apicodo in die jüngste Sitzung des Gemeinderates eingeladen. Das Mainzer Unternehmen entwickelt solche Angebote für Gemeinden, welche von Bürgern kostenlos heruntergeladen werden können. Mithilfe der App sollen Kommunen ihre Bürger schneller informieren, beispielsweise im Falle von Beeinträchtigungen oder Sperrungen im Ort. Auch sollen dadurch Veranstaltungen angekündigt werden. Im Landkreis SÜW nutzen schon einige Dörfer die App der Firma Apicodo, berichtet Ortsbürgermeister Thorsten Rothgerber (parteilos) auf Anfrage der RHEINPFALZ. Für die Einführung wäre eine einmalige Gebühr in Höhe von 950 Euro fällig, die monatlichen Lizenzgebühren belaufen sich auf 100 Euro. Der Rat traf aber noch keine Entscheidung, da die Verbandsgemeinde Edenkoben in Zusammenarbeit mit Linus Wittich Medien, das auch das Amtsblatt der Verbandsgemeinde herausgibt, ebenfalls die Einführung einer Dorf-App plant. Der Gleisweilerer Rat will nun abwarten.