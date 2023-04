Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Maske tragen auf bestimmten Straßen und Plätzen – das ist bereits in einigen Städten Pflicht. Nach Mannheim, Karlsruhe und Ludwigshafen müssen nun auch Passanten in Speyers Innenstadt das Gesicht bedecken. Wie die das finden, ob die Regel nun auch in der Südpfalz kommt und ob die Landauer überhaupt damit leben könnten.

Die Corona-Infektionszahlen sind immer noch zu hoch – weswegen in vielen Städten die Schutzmaßnahmen verstärkt werden. Auch im Umland der Südpfalz gelten