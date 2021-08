Der Fall des Löwenbabys Lea ist ein Musterbeispiel dafür, wie reagiert werden sollte, wenn ein Tier plötzlich zum Medienstar wird.

Das Landauer Reptilium und die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße haben genau richtig gehandelt, indem sie solch ein Jungtier über Wochen vor fremden Blicken geschützt haben. Die Öffentlichkeit, die sich brennend für das Schicksal der Raubtierkatze interessierte, wurde nämlich mit ausreichend Infos, Fotos und Videos gefüttert. Mehr war nicht nötig. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass Lea möglichst schnell ankommt, sprich den Alltag mit Artegnossen verbringt. Denn sonst bleibt sie ein Problemtier, das sich in der Gruppe nicht behaupten kann. Mit ihrer Vorgeschichte ist Lea ohnehin schon belastet. Aber: So erfreulich ihre Weiterreise nach Barcelona auch sein mag, ein fader Beigeschmack bleibt. Konkret was den Tiertransport betrifft. Die Zustimmung der Behörden hin oder her: Dass ein Raubtierkätzchen so früh von der Mutter getrennt wird, dass es trotz fehlender Tollwutimpfung in einer Holzkiste quer durch Europa gefahren wird, darf eigentlich nicht sein.