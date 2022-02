Sechs Straßen werden in diesem Kalenderjahr in Landau teilweise umgestaltet – für zusammengerechnet rund 5,2 Millionen Euro. Darüber gab Ralf Bernhard, Leiter der Abteilung Straße bei der Stadtverwaltung, am Mittwoch im Mobilitätsausschuss Auskunft.

Da ist zum einen der großangelegte Umbau der Königstraße. Sie soll in drei Zonen aufgeteilt und teilweise außerhalb der Öffnungszeiten der Geschäfte zur Fußgängerzone werden. In der südlichen Zone, vom Kreisel bis zur Kreuzung am Rewe, wird die Einbahnstraßenrichtung umgedreht. Kosten: 1,7 Millionen Euro.

Dann ist da auch der geplante Umbau der Martin-Luther-Straße. Hier soll die klare Trennung Fahrbahn/Gehweg aufgehoben werden. Kosten: 650.000 Euro.

Der Kreuzungsbereich am Schlössel, an dem die mittlerweile geschlossene Tankstelle liegt, soll ebenfalls ertüchtigt werden. Kosten: 1,5 Millionen Euro. Die Kosten seien so hoch, weil auch Kanalarbeiten anstehen, teilt die Stadt mit.

Auch in Dammheim soll die „Neue Mitte“ entstehen und die Bornheimer Straße soll umgebaut werden – Kosten zusammen: 600.000 Euro.

Und der nördliche Teil der Fortstraße wird umgebaut und für den Radverkehr optimiert, Kosten: 800.000 Euro.