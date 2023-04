Die protestantische Kirche reagiert auf den Mitglieder- und Priesterschwund: Wahrscheinlich ab dem 1. Januar kommt das Gemeinschaftspfarramt im protestantischen Kirchenbezirk Landau.

Wie die Kirche mitteilt, empfahl die Bezirkssynode Landau auf ihrer jüngsten Tagung bei fünf Enthaltungen, gemeinschaftlich verwaltete Pfarrstellen im Kirchenbezirk einzuführen. Werden die Pläne umgesetzt, sei eine Pfarrperson künftig nicht mehr ausschließlich für die eigene Gemeinde verantwortlich, sondern übergreifend im Kooperationsbezirk für einen Aufgabenbereich. Das könne beispielsweise die Geschäftsführung in der gesamten Kooperationszone sein. Aber auch Arbeitsschwerpunkte wie Seelsorge, Konfirmandenarbeit oder Kasualien (Taufen, Trauungen, Bestattungen) sind möglich. Ferner können auch Seelsorgebezirke gebildet werden, teilt die Landauer protestantische Kirche weiter mit.

Fachkräftemangel spitzt sich zu

„Das Einzelkämpfertum von Gemeinden und Pfarrpersonen ist vorbei, wir werden in Zukunft arbeitsteilig zusammenarbeiten,“ sagt Dekan Volker Janke laut der Mitteilung. Vor dem Hintergrund stark rückläufiger Mitgliederzahlen und des sich in den nächsten Jahren noch verstärkenden Fachkräftemangels sei die Arbeit in den Einzelpfarrämtern langfristig ohnehin nicht mehr aufrechtzuerhalten. Laut Prognosen werde die Evangelische Kirche der Pfalz bis 2035 ein Drittel ihrer Mitglieder verloren haben. Damit werden dem Kirchenbezirk zwangsläufig weniger finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Zugleich werden in der pfälzischen Landeskirche in den nächsten zehn Jahren jährlich bis zu 30 Pfarrerinnen und Pfarrer in den Ruhestand versetzt, wohingegen jährlich nur mit rund zehn Neueinstellungen gerechnet werden könne. Der Fachkräftemangel unter Pfarrpersonen werde sich also noch weiter zuspitzen, berichtet die Kirche weiter.

Grafik: DekanatLandau

Wegen des Rückgangs der Mitglieder werde der Kirchenbezirk bis zum Jahr 2025 zwei weitere Pfarrstellen einsparen müssen. Von 24 Pfarrstellen im Jahr 2012 reduziere sich die Zahl auf 16 Pfarrstellen im Jahr 2025.

Über die Einführung der Gemeinschaftspfarrämter sollen die 33 Presbyterien des Dekanats in Regionalkonferenzen im September entscheiden, kündigt die Kirche an.