In zahlreichen deutschen Städten gehören sie inzwischen zum Straßenbild: elektronische Tretroller. TIER gehört zu den größten Anbietern von E-Scootern in Deutschland. Das Berliner Unternehmen vermietet seine Roller derzeit in drei rheinland-pfälzischen Städten, wie es auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilt. Dazu zählen Ludwigshafen, Kaiserslautern und Mainz. Wird TIER bald auch in Landau seine E-Scooter vermieten? „Aktuell gibt es keine konkreten Pläne, unsere TIER-Scooter in Landau anzubieten. Wir denken aber, dass sich unsere E-Scooter in Landau gut in das bestehende Verkehrsangebot einfügen könnten“, heißt es seitens des Unternehmens. Damit sich TIER in einer Stadt ansiedelt, müssen unter anderem Faktoren wie die Einwohnerdichte und die Infrastruktur für Mobilität – dazu zählen etwa Fahrradwege – passen. Auch das bestehende Nahverkehrsangebot sei ein wichtiges Kriterium, so TIER.