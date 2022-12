Kommandoübergabe bei der Feuerwehr: Der neue Oberbürgermeister Dominik Geißler ist nicht „nur“ Rathaus- und Verwaltungschef, sondern auch oberster Dienstherr der Freiwilligen Feuerwehr Landau. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, erfolgte die offizielle Übergabe mit Verabschiedung des bisherigen obersten Dienstherren Thomas Hirsch bei einem feierlichen Termin in der Feuerwache in der Haardtstraße. Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Dirk Hargesheimer erinnerte bei der Veranstaltung an die gemeinsame Zeit mit Hirsch und an zusammen gemeisterte Herausforderungen wie diverse Bombenentschärfungen, den Wickert-Großbrand mit Asbest-Austritt sowie mehrere weitere Großbrände und Starkregenereignisse. Geißler nahm zusammen mit dem offiziellen Kommando auch seinen Helm, seine Feuerwehrstiefel und die Jacke mit dem Schriftzug „Oberbürgermeister“ entgegen.