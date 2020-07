Was für eine Momentaufnahme. Unserem Leser Michael Oexner gelang am Samstag gegen 22.45 Uhr dieses beeindruckende Foto des Kometen Neowise. Von seinem Wohnort Roschbach fing er das nächtliche Naturschauspiel ein. In diesem Moment stand der Komet gerade am Himmel knapp über der Kalmit bei Maikammer. Neowise kommt der Erde nur alle 5000 bis 7000 Jahre so nahe, das man ihn mit bloßem Auge erkennen kann. Entdeckt wurde der Himmelskörper erst im März dieses Jahres von dem kürzlich reaktivierten Weltraumteleskop Neowise, von dem er auch seinen Namen erhalten hat. Der leuchtende Punkt mit Schweif ist noch bis Ende Juli am Himmel zu bewundern.