Hausgemachte Kuchen, Weine aus der Region, Flammkuchen und regionale Spezialitäten: Damit startet die Kolpingshütte über Ranschbach am 1. Mai in die Hüttensaison. Jeden Sonn- und Feiertag von 10 bis 18 Uhr können Ausflügler auf der Terrasse den Ausblick über das Rebenmeer genießen. Im Innern der Hütte stehen rund 50 Sitzplätze zur Verfügung. Die Bewirtung werde erstmals seit einigen Jahren wieder in Eigenregie übernommen. Es sei das erste große Projekt, das der Verein unter dem neuen Vorstand angehe, sagt einer der Vorstände der Kolpingsfamilie Landau , Daniel Kaul.

Info



Nähere Infos zur Hütte gibt es im Internet unter kolping-landau.de.